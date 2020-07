Holland verbietet Auswärts-Fans in den Stadien!

Keine Lösung fand der Verband allerdings für eine andere Coronavirus-Auflage der Behörden. Fans dürfen demnach weder singen noch jubeln, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Der KNVB hofft, dass Vereine und Fans dies in Gesprächen klären werden, und spricht von einem „Zwischenschritt“. „Das Ziel ist natürlich, dass so schnell wie möglich wieder in vollen Stadien gespielt wird mit allen eigenen Fans und allen Auswärts-Anhängern“, teilte der Verband mit. Geisterspiele hatte es in den Niederlanden nicht gegeben. Die Regierung hatte alle Sportwettkämpfe ab April mit und ohne Publikum verboten.