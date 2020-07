Brutales Räuber-Duo von Tiroler Polizei geschnappt

In Justizanstalt eingeliefert

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei nun zwei Tatverdächtige ausforschen. Dabei handelt es sich um zwei 18-jährige Burschen - einer ist österreichischer Staatsbürger, die Nationalität des zweiten Verdächtigen konnte noch nicht festgestellt werden. Die mutmaßlichen Täter wurden laut Polizei in Innsbruck bzw. Hall festgenommen. „Einer der Männer ist nicht geständig, der andere ist teilgeständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.“