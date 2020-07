Hosiner mit positivem Corona-Test: „War Schock“

„In ganz Chemnitz waren zu der Zeit zwei positive Fälle bei 250.000 Einwohnern. Keine Ahnung, wie mir das wieder passieren hat können“, so Hosiner. Symptome traten nicht auf: „Ich bin zwei Wochen gesund zu Hause gesessen, durfte nicht raus.“ Was schwierig war, weil es genau zwei Wochen vor dem Neustart der Liga war. Bei seinem ersten Einsatz fühlte er sich „wie nach drei Marathons am Stück“.