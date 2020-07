Serie von Alpinunfällen im Tiroler Stubaital

Der dramatischste Zwischenfall betraf ein deutsches Ehepaar. Der Mann hatte unabsichtlich einen etwa 100 Kilogramm schweren Gesteinsblock gelöst, der seine 31-jährige Frau traf und verletzte. Das Paar war in der Früh in die sogenannte Elfer Nordwand eingestiegen und wollte die mit Bohrhaken abgesicherte Mehrseillänge „Matum“ bewältigen, als das Unglück geschah. Die laut Polizei etwa sechs Meter von ihrem vorgestiegenen Mann entfernte Frau wandte sich an die Wand, um ihren Kopf zu schützen, wurde allerdings am Unterleib getroffen. Die Verletzte wurde mittels Helikopter-Tau geborgen und ins Spital nach Hall geflogen.