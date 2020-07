„Es gab den LASK vor Corona und den nach Corona.“

Rapid geht in der Fußball-Bundesliga als Zweiter durch die Ziellinie. Der LASK wurde am Mittwochabend zum dritten Mal im vierten Saisonduell in die Knie gezwungen. Dem LASK hat in der Meistergruppe tatsächlich das Glück verlassen. Nach vielen Aluminiumtreffern zuvor kamen diesmal auch strittige Szenen dazu. Trainer Ismael verstand deshalb die Welt nicht mehr. Schiedsrichter Walter Altmann hatte etwa beim vermeintlichen 2:2 von Joao Klauss ein Foul gesehen. Auch lag ein Handelfmeter in der Luft. „Sehr enttäuscht, traurig oder wütend - mir gehen viele Gefühle durch den Kopf“, gab Ismael Einblick.