Corona, na und? Mega-Geldsegen für Hertha BSC

Die „Alte Dame“ freut sich in Corona-Zeiten über eine Finanzspritze. Wie der deutsche Bundesligist Hertha BSC am Mittwoch bekannt gab, bringt Investor Lars Windhorst über die Tennor Holding weitere 150 Millionen Euro als Eigenkapital in den Hauptstadtklub ein. Damit erhöhen sich die Zuwendungen von Windhorst seit dessen Einstieg im Juni 2019 auf insgesamt 374 Millionen Euro.