Gecrackte App telefonierte heim: Piraten im Visier

In Australien hat sich der Software-Hersteller Siemens Industry Software an den Internet-Provider Telstra gewandt und die Herausgabe von Daten zu 20 Personen gefordert, die unter Verdacht stehen, eine illegale Schwarzkopie sündhaft teurer Grafik-Software eingesetzt zu haben. Aufmerksam wurde der Hersteller auf die Software-Piraten, weil er eine Schnittstelle in sein Tool eingebaut hat, die Schwarzkopien „nach Hause telefonieren“ lässt.