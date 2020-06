Filesharing-Strafe für 70-Jährige ohne Computer

Anwältin sieht juristische Vorteile für Rechteinhaber

Grundsätzlich gelte in so einem Fall eine seit Mitte 2017 bestehende Regelung, nach der Hotspot-Anbieter nicht für Copyright-Verstöße der Nutzer abmahnbar sind. In der juristischen Praxis sei es allerdings oft so, dass den Rechteinhabern ein „prozessualer Vorteil“ eingeräumt werde.