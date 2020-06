Kein Wunder, dass er „Bayern-Hunderter“ vollmachte

Thomas Müller schoss in der 79. Minute das hundertste Bayern-Tor in dieser Saison. Der Rekord von 101 Treffern aus der Saison 1971-72 wurde nicht gebrochen. Müller spielt seit 20 Jahren bei Bayern München. Niemand im aktuellen Kader erzielte so viele Treffer für die Bayern, wie er, außer Robert Lewandowski.