Krass! Bayern-Legende Robben gibt Fußball-Comeback

Robben beschreibt in einem Statement auf der Website des FC Groningen, dass auch die Coronavirus-Pandemie eine Rolle bei seiner Entscheidung FÜR seinen Herzensverein gespielt habe. „Der Klub kann jede Hilfe gebrauchen, um die Krise zu überwinden. Ich selbst habe an verschiedenen Aktionen teilgenommen und darüber nachgedacht, was ich noch tun könnte.“