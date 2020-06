„Kein Land zu klein, einen Unterschied zu machen“

Wie sehr Klimaschutz bei den Corona-Hilfen wirklich einfließen konnte, da sind sich Rogenhofer und Gewessler nicht ganz einig - Stichwort Austrian Airlines. Dass 150 Millionen Euro in die Rettung der AUA geflossen seien, und im Budget mit 160 Millionen Euro nur wenig mehr für den Klimaschutz verankert ist, daran stört sich die Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Und sie erinnert an die Verfassungsänderung, die das Volksbegehren fordert: Jeder Mensch in Österreich soll ein Grundrecht auf Klimaschutz haben. Denn: „Die Klimakrise gefährdet jetzt schon alle Grund- und Menschenrechte“, und jeder habe „ein Recht darauf, in einer intakten Umwelt zu leben“.