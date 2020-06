Klimavolksbegehren: Showdown mit 4 Forderungen

Vor Türkis-Grün hat keine Regierung ein so großes Augenmerk auf den Klimaschutz gelegt. Ihnen gehen die geplanten Maßnahmen dennoch nicht weit genug. Warum?

Weil es an den Taten mangelt. Ich sehe noch nicht ganz die Ernsthaftigkeit, mit der das Thema in alle Ministerien und Gesetzesvorhaben mit einfließt. Mir kommt es ein bisschen so vor, als hätte man sich das Ziel gesetzt, einen Marathon zu laufen, nach dem Startschuss geht man aber nur ein paar zögerliche Schritte, und dann bleibt man stehen, als würde das Ziel auf einen zukommen. Wir müssen einen Plan für diesen Marathon entwerfen. Den gibt es noch nicht.