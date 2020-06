Peschek zu Fan-Banner: „Sehe keinen Skandal!“

„A Stadion mit leeren Plätzen is wie a schiache Oide wetzen“ - diesen Spruch auf einem Banner der organisierten Fan-Szene des SK Rapid mag man in Österreichs Fußball-Öffentlichkeit vielerorts als Skandal empfinden, bei der Führung der Grün-Weißen sieht man das allerdings nicht so eng! Wie Geschäftsführer Christoph Peschek nach der Rapid-Partie gegen Hartberg gegenüber „Sky“ erklärte, sei das Transparent immerhin nach „sehr intensiven Gesprächen, sehr intensiven Diskussionen“ noch vor Spielbeginn abgenommen worden. „Ich sehe keinen Skandal“, so Peschek, der nicht zu beantworten vermochte, wieso das Spruchband überhaupt aufgehängt werden hatte können ...