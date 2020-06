Wieder ein Toter und elf Verletzte in Minneapolis

In der US-Stadt Minneapolis, in der der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai ums Leben gekommen war, sind in der Nacht auf Sonntag ein Mann durch Schüsse getötet und elf weitere Menschen verletzt worden. „Individuen, die zu Fuß unterwegs waren“, sollen die Schüsse abgegeben haben und seien anschließend geflüchtet. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den Tatort an einer Straßenkreuzung zu meiden.