Toter nach Schüssen in „autonomer Zone“ in Seattle

In der von Demonstranten eingerichteten „autonomen Zone“ in der US-Metropole Seattle ist am Samstag ein 19-Jähriger erschossen worden. Ein weiterer Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Eine „gewalttätige Menge“ habe verhindert, dass Polizisten sicheren Zugang zu den Opfern bekämen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.