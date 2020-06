Wegen LASK-Protest droht Saisonende ohne Meister

In der Causa LASK nähert sich die Entscheidungsfindung der nächsten Etappe. Die Linzer haben am Mittwochabend gerade noch fristgerecht Einspruch gegen das Senat-1-Urteil der Fußball-Bundesliga eingelegt, nun ist das Protestkomitee am Zug, das laut Liga-Vorstand Christian Ebenbauer bestenfalls Anfang nächster Woche ein Urteil fällen wird. Sollte der LASK sogar vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht gehen, gibt es ein Meisterschaftsende ohne Meister.