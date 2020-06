Libyen, Nahost, Zypern: Zeitbombe Mittelmeer

Erdgas-Rausch vor Zypern

Dort begann ein türkisches Erkundungsschiff mit Versuchsbohrungen in Gewässern, die die (griechische) Inselregierung an westliche Gesellschaften vergeben hat. „Gilt nicht!“, donnert die Regierung in Ankara. Sie sieht sich seit der türkischen Invasion von 1974 (an welcher die Griechen selbst schuld sind) auf der heute geteilten Insel als Sachwalter einer „Republik Nordzypern“, die international nicht anerkannt wird. Diese müsse, so Ankara, in jedes Ausbeutungsabkommen miteinbezogen werden. Die EU-Außenminister haben in einer gemeinsamen Entschließung vom 15. Mai die Türkei aufgefordert, vor der Küste Zyperns „Drohungen zu unterlassen und nichts zu unternehmen, das gut-nachbarlichen Beziehungen schadet“.