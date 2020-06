UEFA: Weniger Kopfballspiel im Nachwuchs!

Mehr Kopfbälle mit zunehmendem Alter

Kopfbälle sollen demnach in Training und Spiel so weit wie möglich verringert werden, was durch verschiedene Regeländerungen wie Verkleinerung des Spielfelds, Verringerung der Anzahl Spieler oder niedrigere Tore erreicht werden kann. Erst mit zunehmendem Alter sollen Kopfballübungen intensiviert werden. Es sollen zudem Bälle mit dem niedrigsten zulässigen Druck verwendet werden.