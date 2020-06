Golf-Staatsmeisterschaft in Zell mit allen Assen

Die Veranstalter der Golf-Staatsmeisterschaften ab Donnerstag in Zell am See freuen sich über eine enorm starke Besetzung. Wegen der Zwangspause im internationalen Turnierkalender hat sich im Salzburger Land die heimische Elite vollzählig angesagt. Die Europa-Tour-Spieler Bernd Wiesberger, Matthias Schwab, Christine Wolf und Sarah Schober (beide unten im Bild, oben Schober)) greifen nach den Titeln.