Weiteres Gutachten belastet Wiener Narkosearzt

Er galt als erfahren und äußerst zuverlässig auf seinem Gebiet. Worauf auch drei Frauen am 3. Juni vertrauten - und ihr ersehntes Familienglück in die Hände des Arztes legten. Es kam nach den Eizellentnahmen aber - wie berichtet - zu schweren Komplikationen, woraufhin eine Frau starb. Die anderen beiden Patientinnen liegen nach wie vor in Spitälern in Wien und Niederösterreich.