Todesdrama in Klinik: Anästhesist im Visier

Ihr sehnlichster Wunsch war es, ein Kind zur Welt zu bringen. Dafür ließen sich drei Frauen in der Kinderwunschklinik im niederösterreichischen Baden in Vollnarkose behandeln. Zwei liegen jetzt auf der Intensivstation, eine starb. „Septischer Schock, Blutgerinnung!“ - so der Obduktionsbericht. Im Visier wegen fahrlässiger Tötung: der Anästhesist.