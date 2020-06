Kinderwunschklinik: War Narkotikum verunreinigt?

Sämtliche Behörden hüllen sich in Schweigen und warten auf die von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Gutachten. Wie berichtet, waren drei Frauen am Wunschbaby-Institut Baden bei Wien bei einem Standardeingriff mit zwei Präparaten, die das Narkotikum Propofol enthalten, behandelt worden. Dann fielen sie ins Koma. Eine Patientin starb wenig später, die anderen liegen außer Lebensgefahr auf der Intensivstation.