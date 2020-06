Über 20.000 Fans bei Rugby-Spiel in Neuseeland

Über 20.000 Fans haben am Samstag in Neuseeland das erste Rugby-Spiel seit drei Monaten mit Zuschauern bejubelt. Die Regierung hatte zu Wochenbeginn die Corona-Krise für beendet erklärt und Sportveranstaltungen ohne Einschränkungen wieder erlaubt. Das Match in Dunedin im Forsyth-Barr-Stadion, das die Otago Highlanders gegen die Waikato Chiefs mit 28:27 gewannen, war die Premiere.