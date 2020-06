AC-Milan-Star von bewaffneten Männern ausgeraubt

„Alles ok in Mailand? Zwei Männer haben mich ausgeraubt, während sie eine Waffe in mein Gesicht drückten,“ klagte der empörte Stürmer. Wie er bestätigte, hat sich niemand beim Angriff verletzt. Seine Wertgegenstände sind aber Weg, daher ging Castillejo, nachdem der erste Schock verdaut war, sofort zur Polizei.