Corona-Screening: Zwei Minuten für Gewissheit

Was ist die größte Sorge bei den Betrieben?

Kein Geheimnis ist die Nervosität mancher, dass ausgerechnet in ihrem Haus ein Coronafall auftritt. Die Hoffnung: Aufgrund der ständigen Tests sollte ein positiver Fall schnell festgestellt werden. Nur das engste Arbeitsumfeld des Betroffenen müsste dann in Quarantäne und nicht der ganze Betrieb gesperrt werden. Über allem steht Sicherheit für den Gast.