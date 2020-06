„Österreich tut gut daran, Grenze nicht zu öffnen“

„Zahlen in Italien noch andere“

„Eine Diskriminierung ist es nicht, weil Diskriminierung bedeutet, dass man zwei gleichwertige Situationen unterschiedlich behandelt und das ist in diesem Fall einfach nicht zutreffend, weil die Pandemie-Situation und die Zahlen in Italien einfach noch andere sind als in den anderen Nachbarstaaten Österreichs“, erklärte Schallenberg im Ö1-Morgenjournal.



