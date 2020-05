Nach Schiri-Kollision: Haaland fällt verletzt aus

Haaland soll die Blessur bei einem Zusammenstoß mit Schiedsrichter Tobias Stieler erlitten haben. Der 19-Jährige wurde daraufhin in der 72. Minute ausgewechselt. Haaland war Anfang Jänner von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und hat dort voll eingeschlagen. In bisher 14 Pflichtspielen für den BVB erzielte er 13 Tore, darunter zehn in elf Ligapartien. Dortmund liegt in der Tabelle sieben Punkte hinter den führenden Bayern.