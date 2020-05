„Pech gehabt“, Gericht weist Aufstiegsklage zurück

Im Streit um den vorzeitigen Saisonabbruch im niederländischen Profifußball sind zwei Zweitliga-Vereine mit der Forderung nach dem Aufstieg in die Ehrendivision gescheitert. Der Fußballverband (KNVB) habe durchaus das Recht gehabt, die Saison ohne Auf- und Absteiger zu beenden, urteilte das von den Clubs angerufene Gericht in Utrecht am Donnerstagabend.