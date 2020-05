NBA-Österreicher Jakob Pöltl „etwas im Zwiespalt“

„Sie wollen das noch nicht machen, weil es noch immer nicht viele Tests gibt und sie sich quasi nicht in der Schlange vordrängen wollen, solange es nicht Tests für alle gibt“, sagte Pöltl zur Haltung seines Klubs. „Es wurde aber schon ein ziemlich genaues Protokoll für den Zeitpunkt ausgearbeitet, an dem aufgesperrt wird“, verriet der 2,13 Meter große Center. Demnach sollen sich zu keinem Zeitpunkt mehr als zwei Spieler in der Trainingshalle aufhalten. „Man wird mit Maske ankommen, auf Fieber und Symptome geprüft werden. Man würde mit Ball kommen und wieder gehen, es gäbe kein Duschen, nur ein Trainer wäre anwesend, und zwischen den Einheiten soll alles desinfiziert werden“, erläuterte Pöltl, der sich seit der Saisonunterbrechung Mitte März zu Hause fit halten muss.