„Tausende Notfälle! Zahlreiche Vereine vor Aus“

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, BSO-Präsident Hans Niessl und ÖFB-Präsident Leo Windtner machen Druck auf Sportminister Werner Kogler. Es gehe darum, die versprochenen Zahlungen an Vereine aus dem Breitensport rasch zu leisten. „Sonst“, so Niessl, „stehen zahlreiche Vereine vor dem Aus“. Das Geld solle noch im Mai fließen, und zwar rasch und unbürokratisch. „Derzeit sind wir uns nicht sicher, ob das auch so passieren kann“, so Niessl. ÖFB-Boss Windtner sprach von „Hunderten, um nicht zu sagen, Tausenden, Notfällen“ im Vereinswesen.