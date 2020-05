Ein Frühlingskind als regionale Antwort auf Krisen

Christian Wurzer und seine Frau Sonja sind Romantiker (Eigendefinition) mit Realitätssinn. Sie träumen von einer Welt, in der Mensch und Natur nicht ausgebeutet werden. Eine Welt, in der weniger mehr ist. In der Regionalität nicht nur Folklore bedeutet und Qualität als Prinzip geschätzt wird. Die Völser sind aber realistisch genug zu wissen, dass Wirtschaft kein Montessorikindergarten ist. Dass für Erfolg oft knapp kalkuliert werden muss.