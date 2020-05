Zweifacher Brandstifter gesucht: Kind (5) leidet

An zwei Stellen Feuer gelegt

Ihr Sohn Manuel Fousek (38) ist Trafikant in Laakirchen. Er sagt: „Der Täter hat meine Wohnung an zwei Stellen angezündet. Durch die Verrußung ist alles kaputt geworden, sogar die Böden. Bis auf eine Steinmauer mussten wir alles rausreißen. Mir ist nur noch geblieben, was ich an diesem Tag am Leib hatte. Der Gutachter der Versicherung war schon da. Er schätzt, dass der Schaden sicher sechsstellig sein wird.“ Sein in einem Waldstück abgefackeltes Auto, ein 18 Monate alter Renault Grand Scenic, war 24.000 Euro wert.