Die Murauer Höhensonne als Wunder-Heilmittel

1920, vor genau 100 Jahren, war sie dann gebaut, die ersehnte Sonnenheilstätte, hoch über Murau, auf der schönen Stolzalpe. An diesem Standort, mitten in dichtem Wald und saftigem Grün, zählte man mit Stolz 2000 Sonnenstunden im Jahr, mehr noch als im weltbekannten Schweizer Luftkurort Davos. Aus der Schweiz in die Steiermark importiert wurde auch die Heilmethode der Heliotherapie, also der Sonnenkur.