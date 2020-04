Charles Leclerc: Sein Tod hat mich stärker gemacht

Es war am 5. Oktober 2014: Der damalige Marussia-Pilot Bianchi erlitt bei seinem Unfall schwerste Kopfverletzungen. Der Franzose war gegen Ende des Großen Preises von Japan von der Strecke in Suzuka abgekommen und in einen Bergungs-Kran gekracht. Neun Monate später starb Bianchi am 17. Juli 2015 in einem Krankenhaus in Nizza. Jules war nicht nur Vorbild und guter Freund von Leclerc, sondern auch dessen Patenonkel. „Unsere Väter waren sehr eng befreundet, schon seit Kindheitstagen“, erklärte Charles die engen Beziehungen der beiden Familien einmal.