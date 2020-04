„Super happy“ - Beach-Boys starten ins Training

Die österreichischen Top-Beachvolleyballer können am Montag wieder mit ihrem Training beginnen. Das Sportministerium hat dem Konzept des ÖVV am Freitag zugestimmt, womit die Spitzensportler unter Einhaltung der allgemeinen Vorgaben und spezieller Verbandsauflagen wieder auf den Platz dürfen, gab der Verband am Freitagabend bekannt.