Landesregierung informiert über die aktuelle Lage

Testungen in Pflegeheimen

Es wurden bereits vier Heime getestet, hier gab es keinen einzigen positiven Test. „Wir sind das einzige Bundesland, das keine positiven Testergebnisse in Pflegeheimen hat“, so Prettner. Das Personal arbeitet in den Pflegeheimen besonders nach den Vorschriften! Es wurde eine Liste für Kärntens 76 Heime erstellt, weitere Testungen werden durchgeführt!