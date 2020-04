Stornokosten für Hochzeit oft nicht gerechtfertigt

AK rät zu schriftlicher Kontaktaufnahme

Viele Paare seien unsicher, ob sie in den kommenden Monaten ihre Vermählung wie geplant feiern wollen. Die AK rät, sich rasch mit sämtlichen beauftragten Dienstleistern in Verbindung zu setzen und individuelle Lösungen zu vereinbaren - aus Beweisgründen am besten schriftlich, grundsätzlich auch per E-Mail.