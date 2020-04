Deutsche Handball-Liga kurz vor Abbruch!

Die SG Flensburg-Handewitt sieht einen Abbruch der Saison in der deutschen Männer-Handball-Bundesliga als einzige realistische Möglichkeit an. „Man kann sich das doch an fünf Fingern abzählen. Unter den derzeitigen Umständen ist eine Fortsetzung der Saison nicht möglich“, sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke am Sonntag.