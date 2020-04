Wien verleiht 5000 Laptops gratis an Schüler

Keinen Computer, aber Heimunterricht - zu viele Haushalte in Wien stehen vor diesem Problem. Die Stadt Wien will mit einer Laptop-Offensive die Pädagogen jetzt in so viele Kinderzimmer wie möglich bringen. „Die Geräte werden über die Pflichtschulen zur Verfügung gestellt, damit keine Kinder zurückbleiben. Es darf sich durch das Coronavirus nicht der soziale Zusammenhalt schwächen“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einer Pressekonferenz mit Stellvertreterin Birgit Hebein (Grüne) und den roten Stadträten Jürgen Czernohorszky (Bildung) und Peter Hanke (Finanzen).