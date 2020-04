„Keine Privilegien!“ Corona-Wirbel um Ronaldo

Serie-A-Training ab 4. Mai?

Juventus-Superstar Ronaldo verließ Italien nach dem dortigen Corona-Ausbruch und befindet weilt seit dem 9. März mit seinen Kindern und seiner Partnerin in seiner Heimat Funchal. Schon bald könnte er jedoch in Turin schon wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora stellte vor Kurzem den 4. Mai als möglichen Termin der Wiederaufnahme des Trainings in der Serie A in Aussicht.