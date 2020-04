Thiem: „Österreich ist ein echtes Paradies“

„Krone“:Endspiel bei den Australian Open, Viertelfinale in Rio. Vor Indian Wells Abbruch der Saison. Corona wirbelt auch die Tenniswelt durcheinander.

Dominic Thiem: Komplett! Ich hätte mir nie gedacht, dass das weltweit so ausufern würde. Während der Australian Open hab ich die Problematik in China miterlebt, die argen TV-Bilder hab ich noch im Kopf. Nur wenige Wochen später war davon die ganze Welt betroffen.