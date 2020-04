Rollt Europas Spitzenfußball Ende Mai wieder an?

Der spanische Liga-Chef Javier Tebas hat sich am Dienstag zu möglichen Szenarien für den weiteren Saisonverlauf sowohl in seiner Heimat als auch auf europäischer Ebene geäußert. „Wir denken darüber nach, in Spanien und anderen europäischen Ländern am 29. Mai oder am 6. Juni wieder zu spielen“, sagte Tebas der Zeitung „El Mundo“ zufolge.