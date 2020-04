BMW will am 18. April in Steyr wieder durchstarten

Motoren aus Steyr werden in China gebraucht

Was das für Steyr bedeutet? Weil im größten Motorenwerk des Unternehmens auch Antriebe für den chinesischen Markt hergestellt werden, soll die Produktion in Steyr nach aktuellem Stand am 18. April wieder in Betrieb gehen. In Oberösterreich beschäftigt BMW rund 4500 Mitarbeiter, für jene, die in der Produktion tätig sind, wurde Kurzarbeit beantragt.