Über 11.500 Österreicher infiziert, 186 Todesfälle

Pandemie wütet in Europa am stärksten

In Europa stieg die Zahl der Todesopfer aufgrund von Covid-19-Erkrankungen auf fast 41.000 an. Europa ist damit der am schwersten von der Pandemie betroffene Kontinent, über drei Viertel der Todesfälle wurden aus Italien (rund 15.000), Spanien (ca. 11.000) und Frankreich (ca. 5400) gemeldet. In den USA gab es bis Freitagmittag (Ortszeit) rund 250.000 bekannte Infektionen und mehr als 6000 Todesfälle. China gedachte mit einem landesweiten Trauertag am Samstag der Opfer der Corona-Pandemie.