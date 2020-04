17 Tote, 5691 in Quarantäne: Bezirk sticht raus

Corona-Razzia

Einige nehmen die Gefahr noch immer nicht ernst. Erst zuletzt schritt die Polizei in einem Lokal ein, in dem sich Gäste tummelten. „Zwei Leute waren da, weil sie die Heiztherme reparieren wollten, zwei waren Bekannte aus dem Haus und der Rest hat auf seine vorbestellten Pizzen gewartet.“ So argumentierte der Wirt jenes Pubs in Linz, nachdem die Polizei am Sonntag um 20 Uhr neun Personen in seinem Lokal antraf, die rauchten, tranken und Karten spielten - die “Krone" berichtete. Es droht ihm einen saftige Geldstrafe.