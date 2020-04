Olympiasiegerin weinte nach Wettkampf-Verschiebung

Die vierfache Turn-Olympiasiegerin Simone Biles hat am Mittwoch im US-TV-Sender NBC erklärt, sie habe geweint, als sie von der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio bis 2021 erfahren habe. „Aber schlussendlich war es die richtige Entscheidung. Wir müssen sicherstellen, dass jeder in den USA und auf der Welt gesund ist“, sagte die US-Amerikanerin, die ihre Karriere heuer nach Tokio beenden wollte.