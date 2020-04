Fürst Albert darf endlich wieder zu seiner Familie

Während der Quarantäne hat der Fürst jeden Tag mit seinen Kindern videotelefoniert. „Wir haben abends per FaceTime über unseren Tag gesprochen, was wir so gemacht haben und uns Geschichten erzählt. Ich habe den Zwillingen gesagt, dass sie auf sich aufpassen sollen. Sie wussten, dass ich krank war und sie nicht sehen konnte“, berichtete Albert. Er hoffe bei seiner Ankunft in Roc Angel auf einen „Willkommen zuhause“-Banner.