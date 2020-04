5G-Auktion „auf späteren Zeitpunkt“ verschoben

Wie der Regulator am Dienstag bekannt gab, habe die Telekom-Control-Kommission in ihrer Sitzung am Montag die Verschiebung beschlossen. „Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder über Dauer noch über die tatsächlichen Auswirkungen der Krisensituation eine gesicherte Einschätzung gemacht werden kann, ist es noch verfrüht, einen konkreten neuen Auktionstermin zu nennen“, hieß es in der Aussendung.