Website vermittelt Medizinstudenten an Spitäler

Eine von Medizinstudierenden aus Deutschland und Österreich geschaffene Webplattform bringt Spitäler und Studenten zur personellen Stärkung des Gesundheitssystems zusammen. „Mehr als 200 Spitäler und medizinische Einrichtungen in beiden Ländern haben sich bei uns gemeldet und Bedarf an Unterstützung bekanntgegeben“, sagte Michael Neulinger, Student an der Grazer Med-Uni, und am Aufbau mitbeteiligt.