Gigantisches Netzwerk: ER ist Alabas neuer Berater

Früher war der heute 76-Jährige in Israel Sportjournalist. Jacob Ziv, der früher bei einer großen Zeitung mit ihm arbeitete, erzählt der „Krone“: „Zahavi hat 1979 Verteidiger Avi Cohen von Maccabi Tel Aviv zu Liverpool gebracht. Weitere Spieler folgten. Er schloss enge Freundschaften mit Größen wie Kenny Dalglish und Graeme Souness. Sir Alex Ferguson war sogar zu einer Geburtstagsfeier von ihm in Israel. Sein Netzwerk in England ist gigantisch.“ Weiters meint Ziv: „Pini hat auch sehr gute Kontakte zu Real Madrid und Paris St-Germain. In Barcelona mögen sie ihn wegen des Neymar-Transfers weniger.“